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Российский удар повредил дата-центр GigaCenter в Киеве

14:16 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Российский удар повредил дата-центр GigaCenter в Киеве Иллюстративное фото: российский удар повредил дата-центр GigaCenter в Киеве (коллаж РБК-Украина)
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В результате российской атаки днем 20 октября поврежден дата-центр компании GigaCenter. Поэтому клиенты могут наблюдать перебои в работе оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В результате российской атаки поврежден наш дата-центр. Поэтому вы можете наблюдать перебои в работе оборудования, размещенного в GigaCenter", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты работают над локализацией последствий удара.

GigaCenter предоставляет услуги по размещению серверов и ИТ-оборудованию для бизнеса. Компания входит в группу GIGAGROUP, в которую также относятся телекоммуникационный оператор GigaTrans, облачный оператор GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe.

Удары РФ по дата-центрам Украины

Напомним, российская баллистическая атака на Киев в ночь на 19 октября уничтожила дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп". Оборудование и инфраструктура объекта полностью выведены из строя.

1 октября в результате российских обстрелов в Киеве был уничтожен дата-центр "Парковый". Объект получил критические повреждения и полностью прекратил работу.

Кроме того, 6 октября опрекращении работы после массированной российской атаки сообщил киевский дата-центр "Омега Телеком".

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