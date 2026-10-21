Российский удар повредил дата-центр GigaCenter в Киеве

В результате российской атаки днем 20 октября поврежден дата-центр компании GigaCenter. Поэтому клиенты могут наблюдать перебои в работе оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В результате российской атаки поврежден наш дата-центр. Поэтому вы можете наблюдать перебои в работе оборудования, размещенного в GigaCenter", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты работают над локализацией последствий удара.

GigaCenter предоставляет услуги по размещению серверов и ИТ-оборудованию для бизнеса. Компания входит в группу GIGAGROUP, в которую также относятся телекоммуникационный оператор GigaTrans, облачный оператор GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe.