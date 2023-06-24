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Російський удар по Дніпру: вщент зруйновані кілька будинків, є постраждалі

Фото: у Дніпрі внаслідок повітряного удару РФ зруйновано кілька будинків (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Дніпро зазнав повітряної атаки з боку РФ у ніч на суботу, 24 червня. У місті ворожий удар припав на приватний сектор, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера Дніпра Бориса Філатова.

На місці "прильотів" працюють екстрені служби, рятувальники займаються ліквідацією наслідків.

"Знову ці тварюки обстріляли приватний сектор в Дніпрі. Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент", - написав він.

За словами мера Дніпра, на місці вибуху утворилася величезна вирва.

Яка кількість громадян постраждала внаслідок ворожої атаки цієї ночі - поки не уточнюється.

Філатов додав, що подробиці буде оголошено пізніше від військової міської адміністрації.

Повітряні удари РФ по Україні вночі 24 червня

Цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах заявили про загрозу повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет.

Так, за даними військових, з території РФ з акваторії Каспійського моря ворожою авіацією були запущені крилаті ракети Х-101/555 по Україні, й розрахунковий час входження їх у повітряний простір нашої країни - о 02.20.

У регіонах працювала протиповітряна оборона, збиваючи ворожі цілі.

У ніч на 24 червня пролунали вибухи у Києві, а також у Дніпрі, у Кривому Розі та у Харкові.

Як заявив начальник Київської МВА Сергій Попко, у повітряному просторі біля столиці ППО збила понад 20 ворожих ракет.

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