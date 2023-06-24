RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский удар по Днепру: полностью разрушены несколько домов, есть пострадавшие

Фото: в Днепре в результате воздушного удара РФ разрушены несколько домов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Днепр подвергся воздушной атаки со стороны РФ в ночь на субботу, 24 июня. В городе вражеский удар пришелся на приватный сектор, в результате чего были разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Днепра Бориса Филатова.

Отмечается, что на месте "прилетов" работают экстренные службы, спасатели занимаются ликвидацией последствий.

"Снова эти твари обстреляли частный сектор в Днепре. Никакой военной цели. Несколько домов разрушены до основания", - написал он.

По словам мэра Днепра, на месте взрыва образовалась огромная воронка.

Какое количество граждан пострадали в результате вражеской атаки этой ночь - пока не уточняется.

Филатов добавил, что подробности будут объявлены позже от военной городской администрации.

Воздушные удары РФ по Украине ночью 24 июня

Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах заявили об угрозе воздушных атак противника с применением ударных дронов и ракет.

Так, по данным военных, с территории РФ с акватории Каспийского моря вражеской авиацией были запущены крылатые ракеты Х-101/555 по Украине, и расчетное время вхождения их в воздушное пространство нашей страны - в 02.20.

В регионах работала противовоздушная оборона, сбивая вражеские цели.

В ночь на 24 июня прозвучали взрывы в Киеве, а также в Днепре, в Кривом Роге и в Харькове.

Как заявил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в воздушном пространстве около столицы ПВО сбила более 20 вражеских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьракетна атакаракетный удар