В російській Тулі пролунали потужні вибухи, частина міста залишилась без світла

В російському місті Тула пролунали потужні вибухи сьогодні ввечері, 21 вересня. Внаслідок цього в частині міста зникла електрика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Тульская Преса.
Жителі Пролетарського району Тули повідомляють про гучні звуки вибухів. Після чого в частині міста зникло світло.
Зокрема, на відсутність електрики скаржаться мешканці Заріченського району. Стверджується що причиною відключення стала нібито аварійна ситуація.
На території Російської Федерації останнім часом все частіше відбуваються різні пожежі, лунають вибухи. Влада в російських регіонах не рідко скаржиться на нібито "атаки безпілотників".
Так, наприклад, 17 вересня в Орлі пролунав вибух, після чого сталася пожежа на нафтобазі. Перед цим місцеві жителі розповідали, що чули звук дрона.
Також нещодавно повідомлялося, що дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, і стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.
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