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В російській Тулі пролунали потужні вибухи, частина міста залишилась без світла

Фото: в Тулі після потужних вибухів зникло світло (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В російському місті Тула пролунали потужні вибухи сьогодні ввечері, 21 вересня. Внаслідок цього в частині міста зникла електрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Тульская Преса.

Жителі Пролетарського району Тули повідомляють про гучні звуки вибухів. Після чого в частині міста зникло світло.  

Зокрема, на відсутність електрики скаржаться мешканці Заріченського району. Стверджується що причиною відключення стала нібито аварійна ситуація. 

"Бавовна" в РФ

На території Російської Федерації останнім часом все частіше відбуваються різні пожежі, лунають вибухи. Влада в російських регіонах не рідко скаржиться на нібито "атаки безпілотників".

Так, наприклад, 17 вересня в Орлі пролунав вибух, після чого сталася пожежа на нафтобазі. Перед цим місцеві жителі розповідали, що чули звук дрона.

Також нещодавно повідомлялося, що дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, і стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.

 

 

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ТулаВибухвимкнення світла