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В российской Туле раздались мощные взрывы, часть города осталась без света

Фото: в Туле после мощных взрывов исчез свет (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В российском городе Тула раздались мощные взрывы сегодня вечером, 21 сентября. В результате в части города исчезло электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Тульская Пресса.

Жители Пролетарского района Тулы сообщают о громких звуках взрывов. После чего в части города исчез свет.

В частности, на отсутствие электричества жалуются жители Зареченского района. Утверждается, что причиной отключения стала якобы аварийная ситуация.

"Хлопок" в РФ

На территории Российской Федерации в последнее время все чаще происходят разные пожары, раздаются взрывы. Власти в российских регионах не редко жалуются на якобы "атаки беспилотников".

Так, например, 17 сентября в Орле раздался взрыв, после чего произошел пожар на нефтебазе. Перед этим местные жители рассказывали, что слышали звук дрона.

Также недавно сообщалось, что дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России, и произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.

 

 

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