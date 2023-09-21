В российской Туле раздались мощные взрывы, часть города осталась без света

Жители Пролетарского района Тулы сообщают о громких звуках взрывов. После чего в части города исчез свет.

В частности, на отсутствие электричества жалуются жители Зареченского района. Утверждается, что причиной отключения стала якобы аварийная ситуация.

"Хлопок" в РФ

На территории Российской Федерации в последнее время все чаще происходят разные пожары, раздаются взрывы. Власти в российских регионах не редко жалуются на якобы "атаки беспилотников".

Так, например, 17 сентября в Орле раздался взрыв, после чего произошел пожар на нефтебазе. Перед этим местные жители рассказывали, что слышали звук дрона.

Также недавно сообщалось, что дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России, и произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.