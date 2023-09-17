В Орловській області РФ повідомили про атаку БПЛА та вибух з пожежею на нафтобазі

В Орловській області (РФ) пролунав вибух у ніч на неділю, 17 вересня, після чого сталася пожежа на нафтобазі. Перед цим місцеві мешканці чули звук польоту дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та російські Telegram-канали.

Займання сталося на території орловської нафтобази, де, за попередньою інформацією, спалахнули резервуари з паливом.

Як розповідали жителі Орла, перед вибухом вони чули звук, характерний для прольоту безпілотника.

Пізніше представники МНС заявили, що резервуар із паливом в Орлі вже був потушений.

Попередньо, спалахнув резервуар компанії "Орелнафтопродукт" на Семінарській вулиці міста.

Пізніше ситуацію відреагував губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков. Він розповів, що близько 3.50 за місцевим часом на території міста Орла "відбулося падіння безпілотного літального апарату".

"Він упав на нежитловий об'єкт у Залізничному районі. Місце події оточено, спеціальні служби проводять необхідні заходи, ситуація перебуває під повним контролем", - написав чиновник у своєму Telegram.

Він також додав, що, за попередніми даними, постраждалих немає.

Вибухи та "атаки дронів" у РФ

Зазначимо, що в останні місяці в різних областях РФ майже щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні нальоти безпілотників.

Зазначимо, що в останні місяці в різних областях РФ майже щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні нальоти безпілотників.

Так, наприклад, цієї ночі двічі повідомлялося про нібито атаку БПЛА на Москву, і роботу ППО в Підмосков'ї, де один із дронів був збитий у районі Домодєдово.

Перед цим, 16 вересня, в Міноборони РФ заявили про нічний наліт безпілотників і роботу систем протиповітряної оборони у Тверській та Калузькій областях, де нібито було збито два дрони.

За день до цього дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, і стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.