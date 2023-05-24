Російський центробанк вступив у війну з Україною, висунувши на фронт польові офіси, - Bloomberg

Президент Володимир Путін переводить російську економіку на військові рейки після свого вторгнення в Україну. Центральний банк бере у цьому активну участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Керовані центральним банком від імені міністерства оборони польові установи поводять банківські операції в обхід комерційних кредиторів і уникають розкриття державної таємниці. За законом вони є родом військ, куди поширюються військові статути.

У Банку Росії діє майже 90 таких виїзних офісів, що працюють поблизу передових частин. Вони задовольняють банківські потреби від відкриття поточного рахунку чи зняття готівки до грошових переказів і навіть випуску власних платіжних карток.

Як зазначається у публікації, керує польовими установами заступник голови ЦБ РФ офіцер Сергій Бєлов. Вони спрямовують фінансування з державного бюджету до бойових частин, що не привертає особливої уваги. На відміну від голови центробанку Ельвіри Набіулліної та інших високопосадовців, він не перебуває під міжнародними санкціями.

Фото: заступник голови ЦБ РФ Сергій Бєлов (Getty Images)

Бєлов став заступником голови Банку Росії у травні минулого року і займається польовими установами поряд із системою готівкового грошового обігу. Випускник економічної академії міністерства оборони, раніше він керував підрозділом центрального банку у Севастополі, місті в українському Криму, яке Путін окупував у 2014 році.

За словами Миколи Кротова, історика фінансів у Росії, це безпрецедентний випадок, коли чиновник, який відповідає за військові функції центрального банку, одночасно виконує і цивільні обов'язки.

Фінансовий фронт

Маловідомий відділ, яким до Бєлова керував головний бухгалтер центрального банку, став життєво важливим гвинтиком військової економіки, оскільки Кремль намагається вмовити більше росіян добровільно піти на війну, пропонуючи фінансові стимули та пільги.

Після початку війни з Україною Банк Росії почав пристосовуватись до нової реальності. У березні минулого року він закупив для своїх польових установ спальні мішки, намети та дров'яні печі.

Діяльність Бєлова розширилася після того, як Росія окупувала частини чотирьох областей східної та південної України після того, як цього року ухвала уряду уповноважила польові установи розпоряджатися бюджетними коштами для мешканців територій. У лютому він був присутній на нараді в окупованому Маріуполі з питань фінансових послуг.