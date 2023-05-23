Путін за допомогою Індії намагається запобігти глобальній фінансовій ізоляції, - Bloomberg

Кремль за лаштунками чинить тиск на уряди, зокрема на Індію, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення Росії на фінансову державу ізгою через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Документи, з якими ознайомився Bloomberg, та звіти офіційних осіб у країнах НАТО, знайомих із ситуацією, дають уявлення про те, як Росія переслідує комерційних партнерів напередодні червневого засідання FATF - глобального органу контролю за відмиванням грошей.

FATF призупинила членство Росії у лютому, і Україна наполягає на тому, щоб цей орган наклав додаткові обмеження, додавши Москву до свого "чорного списку".

Внесення до чорного списку FATF поставить уряд Путіна в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном і М'янмою, єдиними країнами з таким статусом, і занурить його економіку в ще більшу ізоляцію через війну. Якщо цей захід буде вжито, держави-члени, а також банки, інвестиційні будинки та компанії з обробки платежів будуть зобов'язані проводити посилену комплексну перевірку та в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Багато країн так званого Глобального Півдня, включаючи Індію, переважно зберігали нейтралітет щодо російської агресії проти України. Цей баланс був продемонстрований на саміті "Великої сімки" у Японії минулими вихідними, де прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський зустрілися особисто вперше з початку війни.

Хоча немає жодних ознак негайної зміни позиції Індії, зустріч, ймовірно, викликала дискомфорт у президента Росії Володимира Путіна, чиї власні поїздки були обмежені після вторгнення та ордера на арешт за передбачувані військові злочини, виданого у березні Міжнародним кримінальним судом.

Зеленський, навпаки, провів вихідні на G7 з кількома лідерами, яких Путін прагнув залучити як союзників Росії, і це набагато важливіше за будь-яку напруженість у кулуарах саміту, сказав високопоставлений британський чиновник.

Погрози Кремля

Російське державне агентство раніше цього місяця попередило своїх колег в Індії про каскад непередбачуваних та негативних наслідків для співпраці в оборонній, енергетичній та транспортній сферах, якщо FATF вживе нових заходів проти Росії, за словами офіційних осіб, які попросили не називати їхнього імені.

У травні агентство закликало Індію протистояти будь-яким крокам України щодо включення Росії до "чорного списку" країн з високим рівнем ризику на зустрічі і заявило, що навіть потрапляння до меншого "сірого списку" викличе труднощі.

В одному з документів російське агентство назвало безпрецедентне призупинення членства країни у FATF політизованим та незаконним, не згадавши при цьому про те, що це було відповіддю на вторгнення Путіна в Україну.

Серед проектів з Індією, які, як попередила Росія, опиняться під загрозою, якщо буде вжито додаткових заходів, були: