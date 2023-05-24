Российский центробанк вступил войну с Украиной, выдвинув на фронт полевые офисы, - Bloomberg

Президент Владимир Путин переводит российскую экономику на военные рельсы после своего вторжения в Украину. Центральный банк принимает в этом активное участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Управляемые центральным банком от имени министерства обороны, полевые учреждения поводят банковские операции в обход коммерческих кредиторов и избегают раскрытия государственной тайны. По закону они являются родом войск, на которые распространяются воинские уставы.

В Банке России действует почти 90 таких выездных офисов, которые работают вблизи передовых частей. Они удовлетворяют банковские потребности от открытия текущего счета или снятия наличных до денежных переводов и даже выпуска собственных платежных карт.

Как отмечается в публикации, руководит полевыми учреждениями заместитель главы ЦБ РФ офицер Сергей Белов. Они направляют финансирование из государственного бюджета в боевые части, не привлекает особого внимания. В отличие главы центробанка Эльвиры Набиуллиной и других высокопоставленных чиновников, он не находится под международными санкциями.

Фото: заместитель главы ЦБ РФ Сергей Белов (Getty Images)

Белов стал заместителем председателя Банка России в мае прошлого года и курирует полевые учреждения наряду с системой наличного денежного обращения. Выпускник экономической академии министерства обороны, ранее он руководил подразделением центрального банка в Севастополе, городе в украинском Крыму, который Путин оккупировал в 2014 году.

По словам Николая Кротова, историка финансов в России, это беспрецедентный случай, когда чиновник, отвечающий за военные функции центрального банка, одновременно выполняет и гражданские обязанности.

Финансовый фронт

Малоизвестный отдел, которым до Белова руководил главный бухгалтер центрального банка, стал жизненно важным винтиком военной экономики, поскольку Кремль пытается уговорить больше россиян добровольно пойти на войну, предлагая финансовые стимулы и льготы.

После начала войны с Украиной Банк России начал приспосабливаться к новой реальности. В марте прошлого года он закупил для своих полевых учреждений спальные мешки, палатки и дровяные печи.

Деятельность Белова расширилась после того, как Россия оккупировала части четырех областей восточной и южной Украины после того, как в этом году постановление правительства уполномочило полевые учреждения распоряжаться бюджетными средствами для жителей территорий. В феврале он присутствовал на совещании в оккупированном Мариуполе по вопросам оказания финансовых услуг.