UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Російський термінал в Усть-Лузі позбавили половини потужностей з експорту нафти, - Reuters

Фото: дрони позбавили Росію половини експорту нафти через Усть-Лугу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Експортний термінал Усть-Луга у вересні працюватиме на рівні близько 350 тисяч барелів на добу, що становить приблизно половину його звичайної потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зниження пов'язане з пошкодженням трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських дронів. Це ускладнює експорт російської нафти і може призвести до перебоїв з поставками.

Наслідки атак дронів

Проблеми в Усть-Лузі почалися після ударів по нафтоперекачувальній станції в Унечі Брянської області раніше в серпні. Унеча є ключовим транзитним вузлом для нафти, що йде в Усть-Лугу.

Атаки також торкнулися прокачування нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту в Білорусь, Словаччину та Угорщину. У Словаччині заявили, що цього тижня поставки трубопроводом відновилися в тестовому режимі.

Ремонт і обхідні маршрути

Джерела не уточнили, який саме трубопровід було пошкоджено, але підтвердили, що ремонтні роботи вже тривають. При цьому термін повної реставрації поки не визначено.

Падіння потужності в Усть-Лузі призведе до перенаправлення обсягів нафти в російські порти Приморськ і Новоросійськ. Це може допомогти обмежити втрати експорту.

Реакція влади

Російська влада публічно не коментує масштаб пошкоджень і наслідки для графіка експорту.

Оператор трубопроводів і терміналу, компанія "Транснефть", відмовилася від коментарів.

 

Нагадаємо, удари українських дронів значно вплинули на російські нафтові потужності, вивівши з ладу близько 17% НПЗ, що еквівалентно 1,2 млн барелів на день.

Це призвело до того, що Росія була змушена збільшити експорт сирої нафти за нижчою ціною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНефть