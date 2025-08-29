Российский терминал в Усть-Луге лишили половины мощностей по экспорту нефти, - Reuters

Снижение связано с повреждением трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских дронов. Это усложняет экспорт российской нефти и может привести к перебоям с поставками.

Последствия атак дронов

Проблемы в Усть-Луге начались после ударов по нефтеперекачивающей станции в Унече Брянской области ранее в августе. Унеча является ключевым транзитным узлом для нефти, идущей в Усть-Лугу.

Атаки также затронули прокачку по нефтепроводу "Дружба", который поставляет нефть в Беларусь, Словакию и Венгрию. В Словакии заявили, что на этой неделе поставки по трубопроводу возобновились в тестовом режиме.

Ремонт и обходные маршруты

Источники не уточнили, какой именно трубопровод был поврежден, но подтвердили, что ремонтные работы уже ведутся. При этом срок полной реставрации пока не определен.

Падение мощности в Усть-Луге приведет к перенаправлению объемов нефти в российские порты Приморск и Новороссийск. Это может помочь ограничить потери экспорта.

Реакция властей

Российские власти публично не комментируют масштаб повреждений и последствия для графика экспорта.

Оператор трубопроводов и терминала, компания "Транснефть", отказалась от комментариев.