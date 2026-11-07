Російський Starlink уже працює над Україною, у ГУР пояснили, чим це загрожує

За даними ГУР, цього року Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями, у березні та липні. Для порівняння, мережа Starlink компанії SpaceX налічує понад 10 тисяч супутників.

До кінця 2026 року Москва планує нові запуски, щоб розширити покриття і поступово наблизитися до повноцінної системи низькоорбітального зв'язку. Координатор проєкту, компанія "Бюро 1440", розраховує до 2035 року створити угруповання з понад 900 супутників.

У ГУР пояснили, що "Рассвет" може забезпечити двосторонній обмін даними з безпілотниками над Україною. Розвідувальні дрони зможуть передавати дані в реальному часі, а оператори - змінювати маршрут ударних дронів під час польоту.

Так дрони зможуть реагувати на зміну розташування цілі або обходити ППО.

"У довшій перспективі це може підвищити ефективність ударних і розвідувальних БпЛА та ускладнити їхнє перехоплення засобами РЕБ і радіоелектронної розвідки", - заявив речник ГУР Андрій Юсов.

Водночас, за словами Юсова, супутників поки недостатньо для безперервного покриття території України. Зв'язок з'являється періодично, коли супутники пролітають над потрібними районами.