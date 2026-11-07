Российский Starlink уже работает над Украиной, в ГУР объяснили, чем это грозит

По данным ГУР, в этом году Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями, в марте и июле. Для сравнения, сеть Starlink компании SpaceX насчитывает более 10 тысяч спутников.

До конца 2026 г. Москва планирует новые запуски, чтобы расширить покрытие и постепенно приблизиться к полноценной системе низкоорбитальной связи. Координатор проекта, компания "Бюро 1440", рассчитывает к 2035 году создать группировку из более чем 900 спутников.

В ГУР объяснили, что "Рассвет" может обеспечить двусторонний обмен данными с беспилотниками над Украиной. Разведывательные дроны смогут передавать данные в реальном времени, а операторы - изменять маршрут ударных дронов во время полета.

Так дроны смогут реагировать на изменение расположения цели или обходить ПВО.

"В более длинной перспективе это может повысить эффективность ударных и разведывательных БПЛА и усложнить их перехват средствами РЭБ и радиоэлектронной разведки", - заявил спикер ГУР Андрей Юсов.

В то же время, по словам Юсова, спутников пока недостаточно для непрерывного покрытия территории Украины. Связь возникает периодически, когда спутники пролетают над подходящими районами.