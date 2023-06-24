Російський спецназ вилетів в Ростов-на-Дону, - The Moscow Times

Російські сили спецпризначення вилетіли в Ростов-на-Дону, де введений план "Фортеця" через заяви власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Видання зазначає, що ще декілька годин тому до міста направились "десятки бортів зі спецназівцями".

Зазначимо, що в місті наразі введено план "Фортеця", а на вулицях була помічена військова техніка, в тому числі, і БТР.

Скандал з Пригожиним

Ввечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія обстріляла позиції "Вагнера", що призвело до смерті "величезну кількість солдатів". Голова найманців пообіцяв помститися і заявив, що разом з тисячами солдатів вирушає "розбиратися з беззаконням в армії".

На фоні цього в Москві та Ростові-на-Дону оголосили план "Фортеця" та викликали по тривозі ФСБ, Росгвардію та поліцію, також на дорозі між містами будують блокпости.

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