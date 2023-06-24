Российский спецназ вылетел в Ростов-на-Дону, - The Moscow Times

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Издание отмечает, что еще несколько часов назад в город направились "десятки бортов со спецназовцами".

Отметим, что в городе введен план "Крепость", а на улицах была замечена военная техника, в том числе, и БТР.

Скандал с Пригожиным

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российская армия обстреляла позиции "Вагнера", что повлекло смерть "огромное количество солдат". Глава наемников пообещал отомстить и заявил, что вместе с тысячами солдат отправляется "разбираться с беззаконием в армии".

На фоне этого в Москве и Ростове-на-Дону объявили план "Крепость" и вызвали по тревоге ФСБ, Росгвардию и полицию, также на дороге между городами строят блокпосты.

Детальнее о событиях, происходящих в РФ читайте в материале РБК-Украина.

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