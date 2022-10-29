Російський солдат поскаржився на дефіцит боєприпасів під Херсоном, - ГУР

Військовослужбовець російської армії розповів про дефіцит боєприпасів на Херсонському напрямку та описав ситуацію у переправи через Дніпро.

"Ми ще на старому місці. Усі йдуть, а ми ще стоїмо. Коли відходили минулого разу - потрапили під обстріл, після того сім-карту прибрав і на зв'язок взагалі не виходив. Я нікому не сказав, що по ходу обстріл був через мене.Сьогодні знову, он, одного потягли вже "200", медики не встигли доїхати", - йдеться в радіоперехопленні ГУР.

За словами російського військового, через переправу відходить так багато людей, що через Дніпро так просто не перебереться.

"Нам сказали протриматися тут 10 днів і обіцяли потім вивести. Не знаю, протримаємось - не протримаємось: боєприпасів немає, щойно в танках завантажено. Якщо хороший бій, то вони швидко скінчаться", - скаржиться солдат РФ.