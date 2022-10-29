Російський солдат поскаржився на дефіцит боєприпасів під Херсоном, - ГУР

Військовослужбовець російської армії розповів про дефіцит боєприпасів на Херсонському напрямку та описав ситуацію у переправи через Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
"Ми ще на старому місці. Усі йдуть, а ми ще стоїмо. Коли відходили минулого разу - потрапили під обстріл, після того сім-карту прибрав і на зв'язок взагалі не виходив. Я нікому не сказав, що по ходу обстріл був через мене.Сьогодні знову, он, одного потягли вже "200", медики не встигли доїхати", - йдеться в радіоперехопленні ГУР.
За словами російського військового, через переправу відходить так багато людей, що через Дніпро так просто не перебереться.
"Нам сказали протриматися тут 10 днів і обіцяли потім вивести. Не знаю, протримаємось - не протримаємось: боєприпасів немає, щойно в танках завантажено. Якщо хороший бій, то вони швидко скінчаться", - скаржиться солдат РФ.
Нагадаємо, раніше військовий РФ розповів про вимагання коштів із родичів товариша по службі, якого взяли в "полон" бійки "ДНР".
Також стало відомо, що російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.
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