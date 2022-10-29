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Российский солдат пожаловался на дефицит боеприпасов под Херсоном, - ГУР

Фото: российский солдат пожаловался на дефицит боеприпасов под Херсоном (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий российской армии рассказал о дефиците боеприпасов на Херсонском направлении и описал ситуацию у переправы через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Мы еще на старом месте. Все уходят, а мы еще стоим. Когда отходили прошлый раз – попали под обстрел, после того сим-карту убрал и на связь вообще не выходил. Я никому не сказал, что по ходу обстрел был из-за меня. Сегодня опять, вон, одного утащили уже "200", медики не успели доехать", - говорится в радиоперехвате ГУР.

По словам российского военного, через переправу отходит так много человек, что через Днепр так просто не переберется.

"Нам сказали продержаться тут 10 дней и обещали потом вывести. Не знаю, продержимся - не продержимся: боеприпасов нет, только что в танках загружено. Если хороший бой, то они быстро кончатся", - жалуется солдат РФ.

Напомним, ранее военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" драки "ДНР".

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

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