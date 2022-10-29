Российский солдат пожаловался на дефицит боеприпасов под Херсоном, - ГУР

Военнослужащий российской армии рассказал о дефиците боеприпасов на Херсонском направлении и описал ситуацию у переправы через Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
"Мы еще на старом месте. Все уходят, а мы еще стоим. Когда отходили прошлый раз – попали под обстрел, после того сим-карту убрал и на связь вообще не выходил. Я никому не сказал, что по ходу обстрел был из-за меня. Сегодня опять, вон, одного утащили уже "200", медики не успели доехать", - говорится в радиоперехвате ГУР.
По словам российского военного, через переправу отходит так много человек, что через Днепр так просто не переберется.
"Нам сказали продержаться тут 10 дней и обещали потом вывести. Не знаю, продержимся - не продержимся: боеприпасов нет, только что в танках загружено. Если хороший бой, то они быстро кончатся", - жалуется солдат РФ.
Напомним, ранее военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" драки "ДНР".
Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.
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