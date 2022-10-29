Российский солдат пожаловался на дефицит боеприпасов под Херсоном, - ГУР

"Мы еще на старом месте. Все уходят, а мы еще стоим. Когда отходили прошлый раз – попали под обстрел, после того сим-карту убрал и на связь вообще не выходил. Я никому не сказал, что по ходу обстрел был из-за меня. Сегодня опять, вон, одного утащили уже "200", медики не успели доехать", - говорится в радиоперехвате ГУР.

По словам российского военного, через переправу отходит так много человек, что через Днепр так просто не переберется.

"Нам сказали продержаться тут 10 дней и обещали потом вывести. Не знаю, продержимся - не продержимся: боеприпасов нет, только что в танках загружено. Если хороший бой, то они быстро кончатся", - жалуется солдат РФ.