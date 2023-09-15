У російській Самарі сталася сильна пожежа на підшипниковому заводі

Російські ЗМІ повідомляють, що на території заводу загорілося масло. Вогонь охопив 100 кв. м. При цьому про загиблих та постраждалих не повідомляють.

Пожежу намагаються загасити понад 70 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Пожежі у Росії

У різних регіонах Росії постійно відбуваються пожежі. Зокрема, вони часто трапляються на заводах, пов'язаних із виробництвом для російського оборонного комплексу чи будівлях відомств, причетних до ведення війни проти України.

Наприклад, 13 вересня у Москві сталася пожежа біля Останкінської телевежі неподалік станції метро "Владикіно".

А 12 вересня на півдні Башкирії сталася пожежа на території заводу мастильних матеріалів поряд із цистернами з паливом.

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