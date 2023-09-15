В Самаре произошел сильный пожар на подшипниковом заводе

На Самарском подшипниковом заводе в России произошел мощный пожар 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Российские СМИ сообщают, что на территории завода загорелось масло. Огонь охватил 100 кв. м. При этом о погибших и пострадавших не сообщается.
Пожар пытаются потушить более 70 спасателей и 22 единиц техники.
В разных регионах России постоянно происходят пожары. В частности, они часто случаются на заводах, связанных с производством для российского оборонного комплекса или зданиях ведомств, причастных к ведению войны против Украины.
Например, 13 сентября в Москве произошел пожар возле Останкинской телебашни возле станции метро "Владыкино".
А 12 сентября на юге Башкирии произошел пожар на территории завода смазочных материалов рядом с цистернами с топливом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.