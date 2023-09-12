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У російській Башкирії спалахнула пожежа поруч із цистернами з паливом

Росія, Вівторок 12 вересня 2023 12:25
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У російській Башкирії спалахнула пожежа поруч із цистернами з паливом Ілюстративне фото: у російській Башкирії спалахнула пожежа поряд з цистернами з паливом (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На півдні Башкортостану у місті Салават сталася пожежа на території заводу мастильних матеріалів "Девон" поряд із цистернами з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що на території заводу спалахнули мазутні ями неподалік від цистерн з паливом.

На місці працюють пожежники.

Пожежі у Москві

У різних регіонах Росії постійно відбуваються пожежі. Зокрема, вони трапляються на заводах, пов'язаних із виробництвом для російського оборонного комплексу чи будівлях відомств, причетних до ведення війни проти України.

Наприклад, уночі 8 вересня біля будівлі Федеральної митної служби РФ у Москві лунали вибухи та спалахнула пожежа.

А 7 вересня пожежа сталася на заводі "Салют" у Москві, який є одним із найбільших підприємств у Росії з виробництва двигунів для авіації.

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Пожежа Російська Федерація
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