Російській пропагандистці Симоньян заборонили в’їзд до Вірменії
Російська пропагандистка, головна редакторка прокремлівського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що їй заборонили в'їзд до Вірменії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.
Пропагандистка поскаржилася, що крім неї в'їзд також заборонили депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну. За її словами, він "багато років затято підтримував Вірменію".
Раніше сам Затулін у своїх соцмережах повідомив, що отримав лист про "небажаність" його приїзду до Вірменії. У документі зазначається, що останні висловлювання російського депутата завдають шкоді Вірменії та союзницьким відносинам з РФ.
Вірменські ЗМІ вважають, що Затуліну заборонили в'їзд через звинувачення влади Вірменії у "поразці під час 44-денної війни у Нагірному Карабаху".
Нагадаємо, раніше директор телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити та спалювати українських дітей. Україні відреагувала на такі заяви та закликала заборонити російський телеканал в усіх країна.
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