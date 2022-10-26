Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению

Российская пропагандистка, главная редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей запретили въезд в Армению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Пропагандистка пожаловалась, что кроме нее въезд также запретили депутату Госдумы России Константину Затулину. По ее словам, он "много лет упорно поддерживал Армению".

Ранее сам Затулин в своих соцсетях сообщил, что получил письмо о "нежелательности" его приезда в Армению. В документе отмечается, что последние высказывания российского депутата наносят ущерб Армении и союзническим отношениям с РФ.

Армянские СМИ считают, что Затулину запретили въезд из-за обвинений властей Армении в "поражении во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе".