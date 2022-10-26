ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению

Новина українською →
Москва, Среда 26 октября 2022 11:14
Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению Фото: главная редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская пропагандистка, главная редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей запретили въезд в Армению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Пропагандистка пожаловалась, что кроме нее въезд также запретили депутату Госдумы России Константину Затулину. По ее словам, он "много лет упорно поддерживал Армению".

Ранее сам Затулин в своих соцсетях сообщил, что получил письмо о "нежелательности" его приезда в Армению. В документе отмечается, что последние высказывания российского депутата наносят ущерб Армении и союзническим отношениям с РФ.

Армянские СМИ считают, что Затулину запретили въезд из-за обвинений властей Армении в "поражении во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе".

Напомним, ранее директор телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский призвал топить и сжигать украинских детей. Украина отреагировала на такие заявления и призвала запретить российский телеканал во всех странах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пропагандист Российская Федерация Армения
NEWS
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев