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Російський підводний човен помічений біля берегів Франції: подробиці

Фото: Російський підводний човен помічений біля берегів Франції (twitter.com/premar_ceclant)
Автор: Дмитро Браславський

Наприкінці вересня французький флот супроводжував російський підводний човен, який перебував у надводному положенні приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал BFM TV.

Російський підводний човен проплив біля берегів Бретані. Російський човен пройшов сотню кілометрів від берега, її нарешті конвоювали ВМС Франції. Операція відбулася 29 вересня.

Це був багатоцільовий фрегат, що базується в Бресті, "Нормандія", який пішов за підводним човном "Новоросійськ" - дизель-електричним ударним кораблем, спущеним на воду з 2014 року і працював у Біскайській затоці. Його супроводжував російський буксир "Сергій Балк".

"Незвичайно те, що підводний човен рухався у надводному положенні, що в контексті війни та напруженості, що виникла навколо України, набуває особливого значення", - зазначив морський префект Атлантики та командувач атлантичної морської зоною Олів'є Лебас.

Командвувач "Нормандії" Томас Вионг запевнив, що це класична домовленість, оскільки Біскайська затока відповідає зоні відповідальності, і її треба контролювати та будь-які воєнні дії, які там відбуваються.

Нагадаємо, що біля Аляски помітили військові кораблі Китаю та Росії.

Ще в серпні у Росії зазіхнули на Аляску і натякнули на її "повернення".

Нещодавно Франція направила найбільшу партію гуманітарки в Україну.

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