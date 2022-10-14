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Российская подлодка замечена у берегов Франции: подробности

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Пятница 14 октября 2022 19:12
Российская подлодка замечена у берегов Франции: подробности Фото: Российская подлодка замечена у берегов Франции (twitter.com/premar_ceclant)
Автор: Дмитрий Браславский

В конце сентября французский флот сопровождал российскую подлодку, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал BFM TV.

Российская подлодка проплыла у берегов Бретани. Российская лодка прошла сотню километров от берега, ее наконец-то конвоировали ВМС Франции. Операция прошла 29 сентября.

Это был базирующийся в Бресте многоцелевой фрегат "Нормандия", которая пошла за подводной лодкой "Новороссийск" - дизель-электрическим ударным кораблем, спущенным на воду с 2014 года и работавшим в Бискайском заливе. Его сопровождал российский буксир "Сергей Балк".

"Необычно то, что подлодка двигалась в надводном положении, что в контексте войны и напряженности, возникшей вокруг Украины, приобретает особое значение", - отметил морской префект Атлантики и командующий атлантической морской зоной Оливье Лебас.

Командующий "Нормандией" Томас Вионг заверил, что это классическая договоренность, поскольку Бискайский залив соответствует зоне ответственности, и ее нужно контролировать и любые происходящие там военные действия.

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Напомним, что у Аляски заметили военные корабли Китая и России.

Еще в августе в России посягнули на Аляску и намекнули на ее "возвращение".

Недавно Франция направила самую большую партию гуманитарки в Украину.

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