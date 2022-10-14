Российская подлодка замечена у берегов Франции: подробности
В конце сентября французский флот сопровождал российскую подлодку, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал BFM TV.
Российская подлодка проплыла у берегов Бретани. Российская лодка прошла сотню километров от берега, ее наконец-то конвоировали ВМС Франции. Операция прошла 29 сентября.
Это был базирующийся в Бресте многоцелевой фрегат "Нормандия", которая пошла за подводной лодкой "Новороссийск" - дизель-электрическим ударным кораблем, спущенным на воду с 2014 года и работавшим в Бискайском заливе. Его сопровождал российский буксир "Сергей Балк".
"Необычно то, что подлодка двигалась в надводном положении, что в контексте войны и напряженности, возникшей вокруг Украины, приобретает особое значение", - отметил морской префект Атлантики и командующий атлантической морской зоной Оливье Лебас.
Командующий "Нормандией" Томас Вионг заверил, что это классическая договоренность, поскольку Бискайский залив соответствует зоне ответственности, и ее нужно контролировать и любые происходящие там военные действия.
Напомним, что у Аляски заметили военные корабли Китая и России.
Еще в августе в России посягнули на Аляску и намекнули на ее "возвращение".
Недавно Франция направила самую большую партию гуманитарки в Украину.
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