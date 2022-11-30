У російській Пермі спалахнула найбільша ТЕЦ (фото)

У російському місті Пермь сталася пожежа на найбільшій у місті ТЕЦ. З підприємства евакуйовано близько 500 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РІА-Новини ".

Фото: пожежа на ТЕЦ у Пермі (Telegram)

Тим часом, Telegram-канал Mash стверджує, що постраждалих двоє.

За офіційною інформацією МНС Росії, постраждалих і загиблих немає внаслідок інциденту немає. Там повідомляють, що горить покрівля котлово-турбінного цеху.

Нагадаємо, у Брянській області Росії вночі 30 листопада спалахнула масштабна пожежа. Влада повідомляє про спалах резервуарів з нафтопродуктами.

Також кілька днів тому масштабна пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ. Там розташований один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

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