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У Брянській області РФ масштабна пожежа: горять резервуари з нафтопродуктами

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Середа 30 листопада 2022 08:27
У Брянській області РФ масштабна пожежа: горять резервуари з нафтопродуктами Фото: у Брянській області Росії спалахнула масштабна пожежа (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У Брянській області Росії 30 листопада спалахнула масштабна пожежа. Влада повідомляє про спалах резервуарів з нафтопродуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора області Олександра Богомаза в Telegram.

"У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Водночас він уточнив, що повідомлень про постраждалих не надходило.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що пожежа сталася через "влучення невстановленого боєприпасу". Снаряд нібито було скинуто з БПЛА у резервуар із дизельним паливом. В результаті зайнялися ще 2 резервуари.

Нагадаємо, кілька днів тому масштабна пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ. Там розташований один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Крім того, повідомлялося, що 19 листопада під Санкт-Петербургом пролунав вибух на газопроводі, внаслідок чого виникла сильна пожежа.

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