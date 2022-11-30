В российской Перми загорелась крупнейшая ТЭЦ (фото)
В российском городе Пермь произошел пожар на крупшейшей в городе ТЭЦ. С предприятия эвакуированы около 500 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
По официальной информации МЧС России пострадавших и погибших нет в результате инцидента нет. Там сообщают, что горит кровля котлово-турбинного цеха.
Тем временем Telegram-канал Mash утверждает, что пострадавших двое.
Фото: пожар на ТЭЦ в Перми (Telegram)
Напомним, в Брянской области России ночью 30 ноября вспыхнул масштабный пожар. Власти сообщают о возгорании резервуаров с нефтепродуктами.
Также несколько дней назад масштабный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ. Там расположен один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.