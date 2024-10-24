UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В російській Пермі "коктейлями Молотова" спалили офіс "Єдиної Росії"

Фото: в російській Пермі "коктейлями Молотова" спалили офіс "Єдиної Росії" (59.ru)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 24 жовтня в Пермі Російської Федерації підпалили офіс партії "Єдина Росія". Наразі правоохоронці розшукують двох жінок, яких підозрюють у підпалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 59.RU.

Повідомлення про пожежу надійшло о 23:41 (21:41 за київським часом). Загальна площа загорання становила 40 квадратних метрів. 

За словами голови пермського відділення "Єдиної Росії" Станіслава Швецова, на камери відеоспостереження потрапили дві жінки, кожна з яких кинула по пляшці "коктейлю Молотова". 

"Ми два дні тому відправляли гуманітарний вантаж, інформація про це була на федеральному каналі. І якщо скласти два і два, то це помста", - заявив перший заступник секретаря регіонального відділення "Єдиної Росії". 

Наразі правоохоронці розшукують обидвох жінок. 

"Єдина Росія" 

"Єдина Росія" - провідна політична партія в Росії, заснована у 2001 році. Є ключовою силою на політичній арені країни, тісно пов’язана з чинним керівництвом, зокрема з диктатором Володимиром Путіним. Партія позиціонує себе як центрична, проте в дійсності підтримує консервативну та націоналістичну політику.

"Єдина Росія" має більшість у Державній Думі, що дозволяє їй активно впливати на прийняття законів і політичних рішень.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як торік, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали регіональний штаб "Єдиної Росії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація