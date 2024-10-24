Сообщение о пожаре поступило в 23:41 (21:41 по Киеву). Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

По словам главы пермского отделения "Единой России" Станислава Швецова, на камеры видеонаблюдения попали две женщины, каждая из которых бросила по бутылке "коктейль Молотова".

"Мы два дня назад отправляли гуманитарный груз, информация об этом была на федеральном канале. И если сложить два и два, то это месть", - заявил первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России".

Правоохранители разыскивают обеих женщин.

"Единая Россия"

"Единая Россия" - ведущая политическая партия в России, основанная в 2001 году. Является ключевой силой на политической арене страны, тесно связана с действующим руководством, в частности с диктатором Владимиром Путиным. Партия позиционирует себя как центрическая, однако в действительности поддерживает консервативную и националистическую политику.

"Единая Россия" имеет большинство в Государственной Думе, что позволяет ей активно влиять на принятие законов и политических решений.