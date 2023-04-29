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У російській Пермі горів завод із виробництва снарядів для артилерії та РСЗВ

Фото: У російській Пермі горів завод із виробництва снарядів для артилерії та РСЗВ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У російському місті Перм сталося займання на території ПАТ "Мотовіліхінські заводи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант" .

"Після прибуття до місця було встановлено, що відбувається горіння трансформаторної будки. На гасіння пожежі залучалися сили і засоби від МНС Росії в кількості 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Уже пожежу загасили.

Зазначається, що це єдиний на території РФ завод із виробництва РЗВО.

Нагадаємо, нещодавно під Москвою горів завод "Квант", що займається виробництвом електронних приладів.

Крім того, в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

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