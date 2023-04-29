В российской Перми горел завод по производству снарядов для артиллерии и РСЗО

"По прибытии к месту было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 37 человека личного состава и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Уже пожар потушен.

Отмечается, что это единственный на территории РФ завод по производству РЗВО.

Напомним, недавно под Москвой горел завод "Квант", занимающийся производством электронных приборов.

Кроме того, в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.

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