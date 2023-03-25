Російський олігарх Дерипаска оформив активи на австрійського бізнесмена, щоб уникнути санкцій

"Перед початком широкомасштабної війни Путін зібрав у себе всіх російських олігархів для обговорення плану дій з підтримки російської економіки у випадку посилення санкцій. Саме після цієї розмови, за інформацією іноземних ЗМІ, більшість російських олігархів встигли переоформити власні фірми та майно на своє близьке оточення, щоб уникнути майбутніх санкцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одним з таких олігархів був і Олег Дерипаска. Перебування під санкціями у переважній більшості країн санкційної коаліції змушує його створювати схеми обходу санкцій щодо управління активами або придбання ним нових активів через підставних осіб, зокрема, Зігфріда Вольфа.

Громадянин Австрії Зігфрід Вольф з 2008 року та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно продовжує працювати на російському ринку. До початку повномасштабного вторгнення він був тісно пов’язаний з компаніями Олега Дерипаски (Група "ГАЗ", Корпорація "Русские машины" (ТОВ "Нижегородские автомобили"), Корпорація "Главстрой", Nolana Holdings Limited.

Як повідомляється, доказом наближеності Зігфріда Вольфа до Дерипаски є значні суми фінансової винагороди, що йому виплачуються від компаній останнього. Так, лише за 2021 рік сума доходу Вольфа в одній з компаній Дерипаски становила майже 1 мільярд рублів.

Крім того, іншим доказом наближеності Зігфріда Вольфа до владно-олігархічної вертикалі РФ є те, що громадянин Австрії розглядається Росією (під час активної фази військової агресії проти України) як "дружній" нерезидент, якому дозволяється набувати активи у РФ.

Зокрема, за даними НАЗК, через такий механізм Вольф вже отримує у власність компанії, пов'язані з Дерипаскою через інших пов’язаних осіб.

Як зазначили в агенстві, Зігфріда Вольфа можна назвати людиною-схемою з обходу санкцій. НАЗК очікує внесення Вольфа до санкційних списків України найближчим часом, що має продемонструвати приклад й іншим країнам санкційної коаліції.