ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомагала оминати санкції Дерипасці. Британську бізнесвумен заарештували за звинуваченням США

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 11 жовтня 2022 22:37
Допомагала оминати санкції Дерипасці. Британську бізнесвумен заарештували за звинуваченням США Фото: в Англії заарештували бізнесмена за допомогу Дерипасці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британську бізнесвумен Грем Бонем-Картер було заарештовано поліцією в Лондоні за звинуваченням США в змові з метою порушення санкцій, запроваджених щодо російського олігарха Олега Дерипаскі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Федеральні прокурори Манхеттена заявили, що добиватимуться її екстрадиції. Вона платила за нерухомість у США, що належить Дерипасці, і намагалася вивезти витвори мистецтва олігарха зі Сполучених Штатів за кордон.

"Бонем-Картер приховала джерело фінансування утримання та управління щедрими активами Дерипаски в США порушуючи міжнародні санкції", - заявив у своїй заяві головний федеральний прокурор Манхеттена Даміан Вільямс.

Минулого місяця Міністерство юстиції звинуватило Дерипаску в порушенні санкцій: він використав фінансову систему США для утримання трьох розкішних об'єктів нерухомості, найняв жінку для покупки музичної студії у Каліфорнії.

Прокурори заявили, що Бонем-Картер працювала в компанії, якою володів Дерипаска, приблизно з 2003 року та керувала його житловою нерухомістю в Європі.

2021 року Бонем-Картер перевела більше 1 мільйона доларів з російського банківського рахунку компанії, яку вона контролювала від імені Дерипаски, на нью-йоркський рахунок. За словами прокурорів, платежі призначалися для оплати утримання двох житлових будинків Дерипаски у Нью-Йорку та одного у Вашингтоні, які він придбав у період з 2005 по 2008 рік.

Нагадаємо, що Британія ввела санкції проти семи олігархів із РФ. Серед них був Олег Дерипаска.

Також Мінфін Франції заарештував 3 маєтки російських бізнесменів. Конфіскували віллу "Геркулес" поблизу Сен-Тропе. Вона з 2005 року належить Дерипасці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вторгнення Росії до України Лондон Сполучені Штати Америки
NEWS
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну