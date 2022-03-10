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Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ

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Лондон, Четверг 10 марта 2022 11:30
Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc ru)
Автор: Сергей Новиков

Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Также сообщается, что закон об экономических преступлениях, вступающий в силу на следующей неделе, позволит правительству Великобритании двигаться дальше и быстрее в отношении санкций.

В общей сложности под британские санкции попали:

  • Роман Абрамович - владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель"
  • Олег Дерипаска - владеет долями в En+ Group
  • Игорь Сечин - генеральный директор "Роснефти"
  • Андрей Костин - председатель правления банка ВТБ
  • Алексей Миллер - генеральный директор энергетической компании "Газпром"
  • Николай Токарев - президент российской государственной компании "Транснефть"
  • Дмитрий Лебедев - глава совета директоров "Банка Россия"

Напомним, ранее сообщалось, что Абрамович решил продать лондонский футбольный клуб "Челси" и передать вырученные средства фонду для поддержки Украины.

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