Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ

Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины . Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства .

Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Также сообщается, что закон об экономических преступлениях, вступающий в силу на следующей неделе, позволит правительству Великобритании двигаться дальше и быстрее в отношении санкций.

В общей сложности под британские санкции попали: