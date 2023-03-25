Российский олигарх Дерипаска оформил активы на австрийского бизнесмена во избежание санкций

Российский олигарх Олег Дерипаска во избежание санкций оформил свои активы на австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.
"Перед началом широкомасштабной войны Путин собрал у себя всех российских олигархов для обсуждения плана действий по поддержке российской экономики в случае усиления санкций. Именно после этого разговора, по информации иностранных СМИ, большинство российских олигархов успели переоформить собственные фирмы и имущество в свое близкое окружение, чтобы избежать будущих санкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из таких олигархов был Олег Дерипаска. Пребывание под санкциями в подавляющем большинстве стран санкционной коалиции заставляет его создавать схемы обхода санкций по управлению активами или приобретение им новых активов через подставных лиц, в частности, Зигфрида Вольфа.
Гражданин Австрии Зигфрид Вольф с 2008 года и после полномасштабного вторжения России в Украину активно продолжает работать на российском рынке. До начала полномасштабного вторжения он был тесно связан с компаниями Олега Дерипаски (Группа "ГАЗ", Корпорация "Русские машины" (ООО "Нижегородские автомобили"), Корпорация "Главстрой", Nolana Holdings Limited).
Как сообщается, доказательством приближенности Зигфрида Вольфа к Дерипаске являются значительные суммы финансового вознаграждения, выплачиваемые ему от компаний последнего. Да, только за 2021 год сумма дохода Вольфа в одной из компаний Дерипаски составляла почти 1 миллиард рублей.
Кроме того, другим доказательством приближенности Зигфрида Вольфа к властно-олигархической вертикали РФ является то, что гражданин Австрии рассматривается Россией (во время активной фазы военной агрессии против Украины) как "дружественный" нерезидент, которому разрешается приобретать активы в РФ.
В частности, по данным НАПК, через такой механизм Вольф уже получает в собственность компании, связанные с Дерипаской через других связанных лиц.
Как отметили в агентстве, Зигфрида Вольфа можно назвать человеком-схемой по обходу санкций. НАПК ожидает внесения Вольфа в санкционные списки Украины в ближайшее время, что должно продемонстрировать пример и другим странам санкционной коалиции.
Напомним, Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ. Среди них был Олег Дерипаска.
Также ранее мы писали, что США предъявили обвинения в уклонении от санкций и препятствовании правосудию российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Кроме того, британский бизнесвумен Грэм Бонэм-Картер был арестован полицией в Лондоне по обвинению США в сговоре с целью нарушения санкций, введенных в отношении российского олигарха Олега Дерипаски.
Позже в Нью-Йорке задержали бывшего высокопоставленного чиновника ФБР за его связи с Дерипаской.
К тому же Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.
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