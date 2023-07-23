ua ru
Нд, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Новость на русском →
Одеса, Неділя 23 липня 2023 01:02
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі пролунали вибухи в ніч на неділю, 23 липня, під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Звуки вибухів пролунали у місті близько 00:55. Їх було кілька.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу. Так, у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет в напрямку Одеської області!. Одеська область - залишайтесь в укритті!" - закликають військові.

Повторні вибухи

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram закликає одеситів зберігати інформтишу та не залишати укриття.

"Жителі всієї області, лишаємося в укриттях до відбою! Не знімайте роботу ППО та не викладайте це у соцмережі! Не допомагайте ворогу!" - пише чиновник.

Так, в Одесі лунають повторні вибухи.

Ракетний обстріл

Як йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Кримський вітер", були пуски ракет із Севастополя.

Також було опубліковано відео запусків ракет.

Атаки РФ по Одесі та області

Росіяни завдають ударів по Одеській області вже кілька днів. Так, перед цим, 20 липня, російські окупанти били Одесою за допомогою ракет і дронів-камікадзе. У місті постраждали вісім людей, ще одна - загинула.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

Детальніше про удар росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух ракетный удар
NEWS
Колишньому воєнкому Одеси повідомили про підозру
Колишньому воєнкому Одеси повідомили про підозру
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста