Російський обстріл Куп'янського району: кількість поранених зросла

Серед поранених п'ятеро цивільних та двоє рятувальників.

Перед цим міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв про ще одного пораненого слідчого.

Загиблими внаслідок російського удару стали 45-річна жінка та 65-річний чоловік.

У населеному пункті було зруйновано та пошкоджено приватні будинки, сталися пожежі. На місцях працюють екстрені служби, інформував голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Перед цим в ОВА розповіли, що в результаті російської атаки госпіталізували до лікувальних закладів 2 жінок та 2 чоловіків. Ще одна жінка 62 років одержала медичну допомогу на місці.

Удари РФ по Куп'янському району

Російські окупанти протягом минулого тижня намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені ними раніше після контрнаступу ЗСУ та звільнення регіону. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

У понеділок, 7 серпня, окупанти обстріляли село Кучерівка Харківської області. Двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Перед цим війська РФ також обстрілювали Кучерівку Куп'янського району Харківської області. Зокрема, у середині липня загарбники скинули авіабомбу на Кучерівку, тоді поранення отримав 74-річний чоловік.