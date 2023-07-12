Окупанти скинули авіабомбу на село в Харківській області: є поранений
Російські окупанти продовжують обстрілювати села та міста Харківської області, в тому числі використовуючи авіабомби. Так, загарбники скинули авіабомбу на село Кучерівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зокрема, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватних будинки.
"Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - додав він.
За даними очільника регіону, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області.
Наприклад, у селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.
Атаки України за допомогою авіабомб
Росія використовує керовані авіабомби не лише під час обстрілів Харківської області, а й Херсонської, Донецької та Запорізької. Наприклад, наприкінці травня окупанти скинули на Нью-Йорк Донецькій області авіабомбу ФАБ-250, одна людина отримала поранення. Крім того, під час скидання двох авіабомб на пункт видачі гумдопомоги в Оріхові Запорізької області, 7 людей загинули, 13 отримали поранення.
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