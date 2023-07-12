ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти скинули авіабомбу на село в Харківській області: є поранений

Новость на русском →
Харків, Середа 12 липня 2023 08:39
Окупанти скинули авіабомбу на село в Харківській області: є поранений Фото: окупанти скинули авіабомбу на село Кучерівка Харківської області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати села та міста Харківської області, в тому числі використовуючи авіабомби. Так, загарбники скинули авіабомбу на село Кучерівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватних будинки.

"Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - додав він.

За даними очільника регіону, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Наприклад, у селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.

Атаки України за допомогою авіабомб

Росія використовує керовані авіабомби не лише під час обстрілів Харківської області, а й Херсонської, Донецької та Запорізької. Наприклад, наприкінці травня окупанти скинули на Нью-Йорк Донецькій області авіабомбу ФАБ-250, одна людина отримала поранення. Крім того, під час скидання двох авіабомб на пункт видачі гумдопомоги в Оріхові Запорізької області, 7 людей загинули, 13 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО