Окупанти скинули авіабомбу на село в Харківській області: є поранений

Російські окупанти продовжують обстрілювати села та міста Харківської області, в тому числі використовуючи авіабомби. Так, загарбники скинули авіабомбу на село Кучерівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватних будинки.

"Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - додав він.

За даними очільника регіону, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Наприклад, у селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.

Атаки України за допомогою авіабомб

Росія використовує керовані авіабомби не лише під час обстрілів Харківської області, а й Херсонської, Донецької та Запорізької. Наприклад, наприкінці травня окупанти скинули на Нью-Йорк Донецькій області авіабомбу ФАБ-250, одна людина отримала поранення. Крім того, під час скидання двох авіабомб на пункт видачі гумдопомоги в Оріхові Запорізької області, 7 людей загинули, 13 отримали поранення.