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Российский обстрел Купянского района: количество раненых выросло

Фото: последствия российского авиаудара по селу Кругляковка в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Владимир Костырин

Количество раненых граждан в результате российского удара четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района Харьковской области 7 августа увеличилось до семи человек. Также известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Среди раненых пятеро гражданских и двое спасателей.

Перед этим министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал об еще одном раненом следователе.

Погибшими в результате российского удара стали 45-летняя женщина и 65-летний мужчина. 

В населенном пункте были разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. На местах работают экстренные службы, информировал ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Перед этим в ОВА рассказали, что в результате российской атаки госпитализировали в лечебные учреждения 2 женщин и 2 мужчин. Еще одна женщина 62 лет получила медицинскую помощь на месте.

Удары РФ по Купянскому району

Российские оккупанты в течение прошлой недели пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, утраченные ими ранее после контрнаступления ВСУ и освобождения региона. По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

В понедельник 7 августа оккупанты обстреляли село Кучеровка Харьковской области. Два человека погибли, трое получили ранения.

Перед этим войска РФ также обстреливали Кучеровку Купянского района Харьковской области. В частности, в середине июля захватчики сбросили авиабомбу на Кучеровку, тогда ранение получил 74-летний мужчина.

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харков