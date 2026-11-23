За його словами, НПЗ у Новошахтинську призупинив роботу після масштабної комбінованої атаки безпілотників та ракет.

Вночі у Новошахтинську спалахнула сильна пожежа у районі, де розташовані одразу два паливні об'єкти, серед них - великий нафтопереробний завод.

Перед цим Ростовська область понад три години перебувала під атакою. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, а OSINT-аналітик ASTRA визначив, що пожежа спалахнула у районі НПЗ.

Новошахтинський завод нафтопродуктів - велике нафтопереробне підприємство, розташоване на півдні Росії. Воно належить ТОВ "Юг Енерго".

Підприємство під'єднане до нафтопроводу "Суходольна - Родіонівська". Крім того, завод має власний нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону та флот для транспортування нафтопродуктів.