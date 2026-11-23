Новошахтинский НПЗ в Ростовской области остановился после ночного массированного комбинированного обстрела.
Об этом заявил губернатор области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По его словам, НПЗ в Новошахтинске приостановил работу после масштабной комбинированной атаки беспилотников и ракет.
Ночью в Новошахтинске вспыхнул сильный пожар в районе, где расположены сразу два топливных объекта, в том числе крупный нефтеперерабатывающий завод.
До этого Ростовская область более трех часов находилась под атакой. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре, а OSINT-аналитик ASTRA определил, что пожар вспыхнул в районе НПЗ.
Новошахтинский завод нефтепродуктов - крупное нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное на юге России. Оно принадлежит ООО "Юг Энерго".
Предприятие подключено к нефтепроводу "Суходольная - Родионовская". Кроме того, у завода есть собственный нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону и флот для транспортировки нефтепродуктов.
Напомним, в августе 2025 года Новошахтинский НПЗ в течение двух суток подряд горел после атаки беспилотников. Это единственный действующий НПЗ в Ростовской области, задействованный в обеспечении русской армии горючим.
Кроме того, в ночь на 10 октября беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. По всей вероятности, под удар попал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода.