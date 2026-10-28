Російський Новомосковськ атакували дрони: у місті горить хімзавод "Азот"

Зазначимо, що цього ранку приблизно о 06:00 у соцмережах почали масово поширюватися кадри пожежі у Новомосковську. Росіяни скаржилися на атаку та уточнювали, що були прильоти по одному з об'єктів у місті.

Спочатку було незрозуміло, що саме спричинило пожежу. Оскільки ще о 4-й ранку губернатор Тульської області Дмитро Міляєв написав у себе в соцмережах, що в регіоні оголошено ракетну небезпеку. Однак незабаром стало відомо, що була атака дронів.

За даними OSINT-пабліків, під ударом опинився хімзавод "Азот", який є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Після атаки на території заводу виникла масштабна пожежа.

Зазначимо, що це підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід та метанол. За даними Служби зовнішньої розвідки України, хімзавод постачав азотну кислоту заводу імені Свердлова у Дзержинську, який виробляє вибухові речовини.

Незабаром після атаки губернатор регіону підтвердив, що у промисловій зоні зафіксовано пошкодження. Крім цього, він попередив, що в місто направлені лабораторії ГУ ТО "Природа" та Управління Росспоживнагляду по Тульській області. Більше того, Міляєв закликав мешканців не виходити з будинків (OSINT-паблік припускає, що міг бути викид аміаку.