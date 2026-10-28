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В низці регіонів РФ пролунали вибухи: у Липецьку в районі металургійного комбінату пожежа

00:04 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
В низці регіонів РФ пролунали вибухи: у Липецьку в районі металургійного комбінату пожежа Фото: російська МНС (Getty Images)
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В низці регіонів РФ ввечері 27 жовтня пролунала ракетна тривога.
Над Липецьком працювала протиповітяна оборона по реактивним цілям, а в районі металургійного комбінату спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

"Є інформація про прильоти та пожежу в стороні аеродрому...Бачимо активну роботу ЗРПК "Панцир" по повітряних цілях", - йдеться у коментарі під відео з Липецька.

OSINT-и також написали про пожежу в районі НЛМК (Новолипецкого металурійного комбінату) внаслідок роботи ППО та падіння об'єкта відповідно.

На кадрах пожежі в районі комбінату дійсно видно велику пожежу та задимлення.

В низці регіонів РФ пролунали вибухи: у Липецьку в районі металургійного комбінату пожежаВ низці регіонів РФ пролунали вибухи: у Липецьку в районі металургійного комбінату пожежа

Липецький металургійний комбінат - це одне з найбільших підприємств чорної металургії Росії та ключовий виробничий актив групи НЛМК.

Комбінат спеціалізується на виробництві сталі та металопрокату, які використовують у будівництві, машинобудуванні, автомобільній промисловості, виробництві труб і різноманітного промислового обладнання.

Слід зазначити, що Липецький металургійний комбінат відіграє роль у забезпеченні російського військово-промислового комплексу, і є конкретні журналістські дані про постачання його продукції оборонним підприємствам РФ.

Нагадаємо, Новолипецький металургійний комбінат українська сторона раніше вже атакувала.

Наприклад, ГУР провела у квітні спецоперацію - в результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.

Атака на Липецький комбінат здійснювалась і роками раніше, вже під час повномасшабного наступу росіян. Зокрема, повідомлялось про удар по комбінату в 2024 році.

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Російська Федерація Липецк Атака дронів
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