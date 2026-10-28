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Российский Новомосковск атаковали дроны: в городе горит химзавод "Азот"

07:55 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: губернатор подтвердил атаку (росСМИ)

В среду рано утром, 28 октября, Новомосковск Тульской области России атаковали беспилотники. В результате обстрела на территории химического завода "Азот" возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики и российские Telegram-каналы.

Отметим, что этим утром примерно в 06:00 в соцсетях начали массово распространятся кадры пожара в Новомосковске. Россияне жаловались на атаку и уточняли, что были прилеты по одному из объектов в городе.

Изначально было неясно, что именно стало причиной пожара. Поскольку еще в 4 утра губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал у себя в соцсетях, что в регионе объявлена ракетная опасность. Однако вскоре стало известно, что была атака дронов.

По данным OSINT-пабликов, под ударом оказался химзавод "Азот", который является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. После атаки на территории завода возник масштабный пожар.

Отметим, что это предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол. По данным Службы внешней разведки Украины, химзавод поставлял азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества.

Вскоре после атаки губернатор региона подтвердил, что в промышленной зоне зафиксированы повреждения. Помимо этого он предупредил, что в город направлены лаборатории ГУ ТО "Природа" и Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Более того, Миляев призвал жителей не выходить из домов (OSINT-паблики предполагают, что мог быть выброс аммиака.

Другие атаки

Напомним, этой ночью в ряде регионов России тоже объявляли ракетную опасность. Вскоре стало известно, что в Липецке в районе Новолипецкого металлургийного комбината зафиксирован пожар. Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Также мы писали, что 25 октября ракеты атаковали завод "Энергия" в Ельце Липецкой области России. Известно, что это предприятие производит батареи для ракет "Искандер" и "Кинжал".

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