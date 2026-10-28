Российский Новомосковск атаковали дроны: в городе горит химзавод "Азот"

Отметим, что этим утром примерно в 06:00 в соцсетях начали массово распространятся кадры пожара в Новомосковске. Россияне жаловались на атаку и уточняли, что были прилеты по одному из объектов в городе.

Изначально было неясно, что именно стало причиной пожара. Поскольку еще в 4 утра губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал у себя в соцсетях, что в регионе объявлена ракетная опасность. Однако вскоре стало известно, что была атака дронов.

По данным OSINT-пабликов, под ударом оказался химзавод "Азот", который является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. После атаки на территории завода возник масштабный пожар.

Отметим, что это предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол. По данным Службы внешней разведки Украины, химзавод поставлял азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества.

Вскоре после атаки губернатор региона подтвердил, что в промышленной зоне зафиксированы повреждения. Помимо этого он предупредил, что в город направлены лаборатории ГУ ТО "Природа" и Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Более того, Миляев призвал жителей не выходить из домов (OSINT-паблики предполагают, что мог быть выброс аммиака.