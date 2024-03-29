Російський "Норнікель" поскаржився, що клієнти з ЄС відмовляються купувати їхню продукцію
Деякі клієнти металургійної компанії "Норнікель" у Європейському союзі відмовляються купувати продукцію, виготовлену з російських металів.
Про це заявив віце-президент компанії з продажу Антон Берлін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Варто зазначити, що "Норнікель" є найбільшим у світі виробником паладію і великим виробником високоякісного нікелю.
При цьому сам "Норнікель" і його метали не є об'єктом західних санкцій, але деякі споживачі добровільно уникають угод з його металами і продукцією.
Представник російського підприємства додав, що вже постраждав фінський завод "Норнікеля" Harjavalta, який виробляє в Європі акумуляторні матеріали для електромобілів.
Підприємство сфокусувалося на Азію
Берлін також повідомив, що багато банків відмовилися приймати і переказувати гроші за російську продукцію. "Норнікель" продовжує стикатися з труднощами у відносинах з портами, суднами і страховими компаніями.
"Ми перебудовуємо нашу систему продажів. У таких умовах головна мета - продати все, що ми виробляємо", - сказав він.
Після лютого 2022 року "Норнікель" змінив географію продажів, змістивши фокус на Азію, частка якої у виручці компанії торік уперше в її історії перевищила 50%. За його словами, Китай став найбільшим ринком збуту "Норнікеля".
Доля "Норнікеля" після початку війни РФ проти України
У січні минулого року глава "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, заявив, що металургійний гігант переглядає свою стратегію і налагоджує тісніші зв'язки з такими країнами, як Китай, Туреччина і Марокко, через західні санкції щодо російської економіки.
Однак пізніше "Норнікель" відкрив офіс у Дубаї, ставши найбільшою металургійною і гірничодобувною компанією, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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