Российский "Норникель" пожаловался, что клиенты из ЕС отказываются покупать их продукцию
Некоторые клиенты металлургической компании "Норникель" в Европейском союзе отказываются покупать продукцию, изготовленную из российских металлов.
Об этом заявил вице-президент компании по продажам Антон Берлин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Стоит отметить, что "Норникель" является крупнейшим в мире производителем палладия и крупным производителем высококачественного никеля.
При этом сам "Норникель" и его металлы не являются объектом западных санкций, но некоторые потребители добровольно избегают сделок с его металлами и продукцией.
Представитель российского предприятия добавил, что уже пострадал финский завод "Норникеля" Harjavalta, который производит в Европе аккумуляторные материалы для электромобилей.
Предприятие сфокусировалось на Азии
Берлин также сообщил, что многие банки отказались принимать и переводить деньги за российскую продукцию. "Норникель" продолжает сталкиваться с трудностями в отношениях с портами, судами и страховыми компаниями.
"Мы перестраиваем нашу систему продаж. В таких условиях главная цель - продать все, что мы производим", - сказал он.
После февраля 2022 года "Норникель" изменил географию продаж, сместив фокус на Азию, доля которой в выручке компании в прошлом году впервые в ее истории превысила 50%. По его словам, Китай стал крупнейшим рынком сбыта "Норникеля".
Судьба "Норникеля" после начала войны РФ против Украины
В январе прошлого года глава "Норникеля" Владимир Потанин, один из самых богатых людей России, заявил, что металлургический гигант пересматривает свою стратегию и налаживает более тесные связи с такими странами, как Китай, Турция и Марокко, из-за западных санкций в отношении российской экономики.
Однако позже "Норникель" открыл офис в Дубае, став крупнейшей металлургической и горнодобывающей компанией, открывшей представительство в Объединенных Арабских Эмиратах после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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