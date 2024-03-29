Российский "Норникель" пожаловался, что клиенты из ЕС отказываются покупать их продукцию

Об этом заявил вице-президент компании по продажам Антон Берлин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Стоит отметить, что "Норникель" является крупнейшим в мире производителем палладия и крупным производителем высококачественного никеля.

При этом сам "Норникель" и его металлы не являются объектом западных санкций, но некоторые потребители добровольно избегают сделок с его металлами и продукцией.

Представитель российского предприятия добавил, что уже пострадал финский завод "Норникеля" Harjavalta, который производит в Европе аккумуляторные материалы для электромобилей.

Предприятие сфокусировалось на Азии

Берлин также сообщил, что многие банки отказались принимать и переводить деньги за российскую продукцию. "Норникель" продолжает сталкиваться с трудностями в отношениях с портами, судами и страховыми компаниями.

"Мы перестраиваем нашу систему продаж. В таких условиях главная цель - продать все, что мы производим", - сказал он.

После февраля 2022 года "Норникель" изменил географию продаж, сместив фокус на Азию, доля которой в выручке компании в прошлом году впервые в ее истории превысила 50%. По его словам, Китай стал крупнейшим рынком сбыта "Норникеля".

Судьба "Норникеля" после начала войны РФ против Украины