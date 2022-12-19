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Британська розвідка роз'яснила жорстоку тактику гурту "Вагнера" під Бахмутом

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Україна, Понеділок 19 грудня 2022 08:14
Британська розвідка роз'яснила жорстоку тактику гурту "Вагнера" під Бахмутом Фото: зеків женуть на забій під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська військова проксі-група "Вагнер" продовжує відігравати важливу роль у боях на виснаження довкола міста Бахмут Донецької області. В останні місяці воно розробило наступальну тактику, щоб використати велику кількість завербованих ним погано навчених засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, окремим бойовикам, швидше за все, видаються смартфони або планшети, на яких показано призначену їм вісь наступу та мету атаки, накладені на комерційні супутникові зображення. На рівні взводу і вище командири, швидше за все, залишаються в укритті та віддають накази по рації, отримуючи інформацію від невеликих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

За даними британської розвідки, окремим особам та підрозділам наказано рухатися заздалегідь спланованим маршрутом, часто з вогневою підтримкою, але рідше поряд із бронетехнікою. Оперативникам "Вагнера", які самовільно відхиляються від намічених маршрутів атаки, швидше за все, загрожує страта.

"Ця жорстока тактика спрямована на те, щоб зберегти рідкісні активи "Вагнера" у вигляді досвідчених командирів та бронетехніки за рахунок доступніших новобранців-в'язнів, яких організація вважає витратним матеріалом", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала причину, через яку російська армія більше не може наступати.

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