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Российское наступление под Бахмутом захлебнулось, - британская разведка

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Украина, Вторник 03 января 2023 08:34
Российское наступление под Бахмутом захлебнулось, - британская разведка Фото: рашисты уже не смогут взять Бахмут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские силы снизили активность в районе Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление. В ближайшее время захватить Бахмут им не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в середине декабря российские военные и прокси-силы "Вагнера" участили свои пехотные атаки вокруг города Бахмут Донецкой области. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

По данным британской разведки, за последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери.

"Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели",- говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее британская разведка разъяснила жестокую тактику группы "Вагнера" под Бахмутом.

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