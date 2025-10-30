Російський нафтопереробний завод зупиняє потужності: що відомо

Ільський НПЗ повідомив про тимчасову зупинку частини виробничих потужностей. Підприємство нібито йде на "плановий ремонт та обслуговування обладнання", при цьому в галузі зазначають, що завод також має проблеми з реалізацією продукції та скорочує обсяги переробки.

Зазначається, що складна економічна ситуація, санкції та затримки з модернізацією обладнання вплинули на роботу підприємства, а відновлення виробництва може тривати кілька місяців.

Водночас припинення його діяльності може позначитися на регіональному ринку палива та логістиці постачання. Офіційних термінів поновлення роботи наразі ж не називають.