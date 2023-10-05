Російський "Лукойл" хоче збільшити поставки нафти до Туреччини. Reuters розповіло деталі

Російський "Лукойл" надасть азербайджанській компанії Socar кредит у розмірі 1,5 млрд доларів. Це дасть змогу збільшити постачання нафти до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Зазначається, що "Лукойл" надасть азербайджанській державній нафтовій компанії Socar кредит у розмірі 1,5 млрд доларів.

Це дасть змогу турецькому нафтопереробному заводу STAR потужністю 200 000 барелів на день знову переробляти російську нафту.

Угода дасть "Лукойлу" ще одного клієнта в безпосередній близькості від російських портів після того, як більшість європейських нафтопереробних заводів припинили імпортувати її нафту відповідно до санкцій ЄС.

Що відомо про цей завод у Туреччині

Туреччина не ввела санкції проти Росії і продовжує імпортувати російську нафту і газ.

Однак цього літа нафтопереробному заводу STAR довелося скоротити імпорт російської нафти через ускладнення, викликані міжнародними фінансовими обмеженнями на бізнес з РФ.

Видання повідомляє, що на початку цього року нафтопереробний завод скоротив імпорт нафти марки "Юралс", а потім повністю призупинив закупівлі в серпні-вересні, замінивши її казахстанською нафтою KEBCO.

STAR закуповував у середньому 100 000 барелів на добу нафти марки "Юралс" у 2022 році, але цьогоріч обсяг продажів нижчий за 50 000 барелів на добу.

Плани "Лукойлу"

"Лукойл" почне поставляти нафту марки "Юралс" на STAR з жовтня і, як очікується, буде поставляти близько 100 000 барелів на добу. Це еквівалентно половині потужності заводу.

Три танкери, поставлені "Лукойлом" - Azure Celeste, Ocean Faye і Sea Fidelity - прямують до Туреччини з Приморська після завантаження кожного по 100 000 тонн нафти "Юралс" наприкінці вересня та на початку жовтня.

"За словами одного з джерел, танкери є першими поставками в рамках нової угоди про постачання", - пише Reuters.

Цінова стеля на російську нафту

З 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт.

Однак за даними Financial Times, Росії вдалося уникнути санкцій G7 на більшу частину своєї нафти. Видання Spiegel повідомляло, що попри діючі обмеження Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію в 12 разів